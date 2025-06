Affonda un barcone | morta una donna 87 migranti in salvo a Lampedusa Ci sono dispersi Stamattina un altro sbarco

Una tragedia sconvolgente scuote Lampedusa: questa notte, un barcone si è capovolto, lasciando sul terreno il dolore di una donna di 35 anni e la speranza di 87 sopravvissuti, tra cui 23 donne e 10 minori. Mentre i dispersi aumentano, le operazioni di soccorso continuano senza sosta, ricordandoci ancora una volta quanto siano fragili i sogni di chi cerca un futuro migliore nel mare Mediterraneo. La loro storia merita attenzione e solidarietà.

Ci sono 5, forse 6 dispersi nel naufragio avvenuto durante la notte in area sar tunisina-maltese. Lo hanno detto, alla Guardia costiera che li ha portati a Lampedusa, molti degli 87 sopravvissuti. I militari hanno portato nell’isola anche il corpo di una donna, 35enne, senza vita. Fra i migranti, che sono trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 23 donne e 10 minorenni. Hanno detto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Affonda un barcone: morta una donna, 87 migranti in salvo a Lampedusa. Ci sono dispersi. Stamattina un altro sbarco

Sono 129 i migranti sbarcati fra la notte e l’alba a Lampedusa, dopo che le due imbarcazioni - con a bordo 56 e 73 persone - sono state intercettate dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. Vai su Facebook

