Affari Tuoi chiude la stagione da record con Stefano De Martino | ecco quanto si vince al gioco dei pacchi

Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi, si chiude con un record di ascolti e grandi vincite grazie alla guida di Stefano De Martino. La stagione appena conclusa ha regalato emozioni e premi memorabili ai concorrenti, confermando il suo successo come uno degli appuntamenti più amati del prime time di Rai 1. Ma quanto si sono portati a casa i partecipanti? Scopriamolo insieme!

Si conclude una stagione trionfale per il gioco dell'access prime time di Rai 1; scopriamo quanto si sono portati a casa i concorrenti di Affari Tuoi. La prima stagione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino si è conclusa sabato 28 giugno, incoronando l'ex ballerino di Amici campione di ascolti nell'access prime time. Ma quanto si vince al gioco dei pacchi? Le cifre di Affari Tuoi A svelare le cifre, il giornalista Ruben Trasatti su X. Trasatti riporta che nella stagione 20242025 del gioco dei pacchi, sono stati vinti 8.267.547 euro in gettoni d'oro. Il tutto in un totale di 262 puntate, di cui 260 regolari e le rimanenti 2 speciali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Affari Tuoi chiude la stagione da record con Stefano De Martino: ecco quanto si vince al gioco dei pacchi

