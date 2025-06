AEW | Mike Bennett e Maria Kanellis aspettano il loro terzo figlio

Una lieta notizia travolge la famiglia Bennett-Kanellis: il loro cuore si allarga ancora una volta! Mike Bennett e Maria Kanellis, amati wrestler e coppia affiatata, hanno annunciato con gioia l'arrivo del loro terzo bambino. La sorpresa è stata catturata in un dolce reel su Instagram, dove i figli più grandi scoprono il nuovo miracolo in arrivo. La loro storia d’amore, iniziata nel 2011 e coronata nel 2014, si arricchisce di un nuovo capitolo emozionante.

In questa notizia si parla di: bennett - mike - kanellis - terzo

