AEW | Ancora incerti i tempi di recupero per Orange Cassidy

Orange Cassidy è fermo ai box da ormai alcuni mesi. Secondo le informazioni in circolazione la star AEW sarebbe alle prese con uno strappo del muscolo pettorale, ma non sono poi stati forniti ulteriori dettagli. Tutt’oggi non si hanno certezze su quando rivedremo in azione l’ex AEW International champion. Ecco le ultime. Cassidy ancora ai box. Durante una sessione di Q&A, Sean Sapp di Fightful Select ha parlato della situazione riguardante Orange Cassidy. Al momento non ci sono particolari novitĂ . La star AEW resta ferma ai box e non si hanno indicazioni certe su quando lo rivedremo sul ring. Un infortunio come lo strappo del muscolo pettorale può richiedere dai 6 ai 9 mesi per il recupero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net