Aeroporto d' inverno si batte i denti e d' estate si suda Clima intollerabile Airiminum intervenga subito

L’aeroporto, spesso simbolo di efficienza e accoglienza, cela una realtà meno confortante per i suoi operatori: da troppo tempo, il clima invernale si trasforma in un gelo insostenibile, mentre d’estate si affronta un caldo soffocante, con temperature che rendono difficile il lavoro quotidiano. Silp Cgil chiede interventi immediati per garantire un microclima idoneo, tutelando la salute e il benessere di chi opera in prima linea. È ora di agire, perché nessuno dovrebbe lavorare in condizioni estreme.

Aeroporto, Silp Cgil chiede un idoneo microclima di lavoro. “Da tre anni l’impianto di riscaldamento e condizionamento in aeroporto non funziona come dovrebbe nell’area di lavoro della Polizia di Stato, ufficio del secondo Settore - denuncia la sigla sindacale -. La Polizia di Stato è costretta a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - inverno - batte - denti

Aeroporto, d'inverno si batte i denti e d'estate si suda. Clima intollerabile. Airiminum intervenga subito; Cronaca.

“All’aeroporto di Rimini in estate si suda e in inverno si battono i denti” - “Da tre anni l’impianto di riscaldamento e condizionamento in Aeroporto non funziona come dovrebbe nell ... Scrive chiamamicitta.it

Sbiancamento dei denti e concerti, in aeroporto non ci si annoia più - Oggi i passeggeri si affrettano al massimo per arrivare in aeroporto con larghissimo anticipo, per poi sottoporsi a... Come scrive milanofinanza.it