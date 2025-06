Adrien Saddier ha vinto l' Open d' Italia 2025

L’Open d’Italia 2025 si è concluso con Adrien Saddier che ha trionfato all’Argentario, dominando le ultime nove buche con maestria e freddezza. In un contesto di tensione e sfida, Saddier ha mostrato tutta la sua abilità, girando in trenta colpi e sigillando la vittoria con quattro birdie senza errori. Una performance che dimostra come la vera forza risieda nella lucidità nei momenti decisivi, proprio quando gli altri sembravano in attesa di un...

L’ Open d’Italia 2025 si è chiuso all’Argentario con una vittoria netta e costruita nelle ultime nove buche, quelle in cui si decide davvero un torneo, quelle dove Adrien Saddier ha girato in trenta colpi dimostrando di saper leggere il vento, i green, i silenzi. Una chiusura impeccabile, quattro birdie senza errori, la firma su un torneo controllato con intelligenza e afferrato con decisione proprio quando gli altri sembravano in attesa di un errore altrui. Alle sue spalle Martin Couvra ha fatto quello che ha potuto, giocando in sicurezza e rimanendo in partita fino alla fine, mentre Calum Hill ha pagato una giornata difficile in uscita dai tee. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Adrien Saddier ha vinto l'Open d'Italia 2025

