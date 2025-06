Adotta un cane e ottieni fino a 500 di sconto annuo sulla Tari | a Siculiana passa la modifica del regolamento

A Siculiana, la solidarietà fa rima con risparmio: adottando un cane dal canile comunale si può ottenere fino a 500 euro di sconto annuo sulla TARI. Una scelta che unisce amore per gli animali e beneficio economico, grazie alla recente modifica del regolamento approvata in consiglio comunale. Se desideri contribuire alla tutela degli animali e alleggerire le tue spese, puoi aderire all’iniziativa e fare una differenza concreta nella comunità.

Fino a 500 euro annui di sconto sulla Tari per chi adotta un cane. È stata approvata in consiglio comunale, a Siculiana, la modifica al regolamento Tari. I cani da adottare si trovano in custodia al canile comunale convenzionato di Siculiana. Per aderire all’iniziativa è possibile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

