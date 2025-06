Adna Islam muore annegata nel Piave a 9 anni davanti a mamma e papà | stava facendo il bagno con i fratelli

Una tragica fatalità scuote Pederobba, Treviso: Adna Islam, innocente di soli 9 anni, perde la vita annegando tra le acque del Piave, davanti agli occhi addolorati della famiglia. Un momento di spensieratezza si trasforma in una tragedia che lascia un vuoto incolmabile, ricordandoci quanto sia fondamentale la massima vigilanza durante i momenti di svago. La comunità si stringe per onorare la memoria di questa giovane vita spezzata, invitandoci a riflettere sulla sicurezza nelle attività all’aperto.

PEDEROBBA (TREVISO) - Adna Islam, 9 anni, è morta annegata tra due grosse rocce sul greto del Piave, vicino al cementificio di Pederobba. Stava facendo il bagno con la sua famiglia quando ha. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Adna Islam muore annegata nel Piave a 9 anni davanti a mamma e papà: stava facendo il bagno con i fratelli

