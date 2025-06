Addio bagni in piscina | sfrattati 100 migranti di Don Biancalani

Dopo anni di discussioni e tensioni, si conclude l’esperienza di Vicofaro, dove oltre 100 migranti sono stati trasferiti, ponendo fine a un centro di accoglienza improvvisato. La decisione, presa dall’amministrazione comunale per motivi igienico-sanitari, segna un passo importante verso soluzioni più strutturate e sostenibili. Ora, il focus si sposta sulla ricostruzione di un percorso di integrazione che rispetti dignità e sicurezza di tutti.

Con il trasferimento di quasi tutti i migranti, oltre 100, via dal centro di accoglienza improvvisato nella parrocchia di Vicofaro da don Massimo Biancalani, si avvia a conclusione questa esperienza, molto criticata, iniziata una decina di anni fa a Pistoia. Decisiva l’ordinanza di sgombero disposta dal Comune il 7 giugno per criticità igienico-sanitarie. «Finalmente, con un lavoro attento e scrupoloso delle autorità, la canonica di Vicofaro a Pistoia è stata liberata grazie al trasferimento di tutti i soggetti che da oltre un decennio la occupavano in condizioni di abitabilità inaccettabili e indegne - dichiara il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni - A Vicofaro, luogo per anni incapace di generare integrazione e inclusione, si è finalmente ristabilita legalità, sicurezza e rispetto delle regole». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Addio bagni in piscina: sfrattati 100 migranti di Don Biancalani

Migranti, ordinanza di sgombero per l'accampamento di don Biancalani a Pistoia - In un'Italia divisa tra solidarietà e politiche dure, spunta la vicenda di don Biancalani a Pistoia. Con soli 20 giorni di tempo, il sacerdote deve smantellare l'accampamento di oltre 100 migranti stipati nella sua parrocchia, suscitando un acceso dibattito sulla gestione dell’immigrazione e il rischio di creare problemi di ordine pubblico.

Il dolce far niente di questi parassiti è finito. Pure in piscina a spese nostre. Mentre c'è gente nel mondo che muore di fame e malattie! Una vergogna #Biancalani Vai su X

