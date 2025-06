Addio app a pagamento per scansionare i documenti Arriva la funzione scanner direttamente su WhatsApp

Addio app a pagamento per scansionare i documenti: arriva la funzione scanner direttamente su WhatsApp! Ora potrai catturare, modificare e salvare i tuoi documenti in PDF senza mai uscire dall’app di messaggistica. Un modo semplice e immediato per gestire le tue esigenze di scansione, rendendo il processo più rapido e intuitivo che mai. La novità rivoluzionaria sta arrivando: preparati a semplificare la tua vita digitale!

Sarà possibile effettuare la scansione di un documento senza mai uscire dall'applicazione e quindi salvarlo in formato Pdf. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio app a pagamento per scansionare i documenti. Arriva la funzione scanner direttamente su WhatsApp

In questa notizia si parla di: addio - pagamento - scansionare - documenti

WhatsApp, dimentica gli scanner | Ora i documenti li avrai con una semplice pressione del dito: addio operazioni noiose; Miglior app per scannerizzare documenti; Google dice addio a Stack, l'app per scansionare e organizzare i PDF.

Addio app a pagamento per scansionare i documenti. Arriva la funzione scanner direttamente su WhatsApp - Gli sviluppatori di Meta stanno testando una funzione rivoluzionaria che consentirà agli utenti di WhatsApp di effettuare la scansione di un documento e di acquisirlo in formato Pdf: il tutto, a diffe ... Da msn.com

Scansionare i documenti con WhatsApp, addio CamScanner - WhatsApp testa una funzione che permette di scansionare i documenti e salvarli in PDF direttamente dall'app, senza bisogno di app esterne. msn.com scrive