Addio Ale È il giorno del dolore | Porterò un fiore al mio allievo

In un giorno segnato dal dolore e dalla solidarietà, una comunità si unisce nel ricordo di Ale, il giovane che ci ha lasciato troppo presto. Tra lacrime e ricordi, il suo professore di matematica, Augusto, si avvicina con un pensiero semplice ma profondo: portare un fiore sulla sua tomba, simbolo di affetto e gratitudine per aver condiviso un percorso così speciale. È il giorno del ricordo, un momento per onorare la sua memoria e trovare conforto nel gesto.

E’ il giorno del dolore, una comunità si stringe ad una famiglia straziata, ai genitori, ai ragazzi che sono stati tra i banchi con lui e che oggi saranno lì. Come sarà lì il suo professore di matematica, l’ha visto conquistare la maturità al liceo Montalcini. "Il mio allievo prediletto". Augusto Fuschini, 65 anni, per tutti il prof, è in pensione. Lo aveva detto, oggi potrà farlo. "Vorrei portare un fiore sulla tomba di questo ragazzo". Rintocchi tristi, rintocchi in una giornata che si annuncia torrida, a spezzare il silenzio, le lacrime. Questa mattina, alle 9, ci saranno i funerali di Alessandro Coatti, 38 anni, il biologo assassinato in Colombia, il corpo straziato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio Ale. È il giorno del dolore: "Porterò un fiore al mio allievo"

