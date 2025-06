Addio a Saverio Indrio la morte improvvisa del doppiatore | è stato la voce del sindaco Quimby e Mr Satan

Apprendiamo con dolore, la scomparsa di Saverio Indrio, la voce che ha dato vita a personaggi indimenticabili come il sindaco Quimby e Mr. Satan. La sua presenza nel mondo del doppiaggio italiano resterà eterna, un patrimonio di emozioni e talento che continuerà a vivere nelle nostre menti. Il suo contributo resterà indelebile e il suo ricordo ci accompagnerà sempre.

Il mondo del doppiaggio italiano è in lutto per la scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più iconiche e potenti del nostro panorama artistico. L’attore e doppiatore si è spento all’età di 61 anni, lasciando un vuoto incolmabile. A dare il triste annuncio è stata la pagina specializzata «Le voci del doppiaggio», che in un commovente post sui social ha voluto rendere omaggio a una vera e propria colonna portante: «Apprendiamo con dolore, della scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più imponenti e riconoscibili del doppiaggio italiano – si legge nel post -. La voce di Dwayne Johnson e di tanti altri attori. 🔗 Leggi su Open.online

