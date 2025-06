Addio a Loris Marcozzi l' imprenditore delle auto a noleggio

Addio a Loris Marcozzi, pioniero e passione di un settore in continua evoluzione. Imprenditore lungimirante, ha contribuito a plasmare il mercato del noleggio auto con dedizione e visione innovativa. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutta la comunità imprenditoriale e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. I suoi valori e il suo spirito imprenditoriale continueranno a ispirare le future generazioni.

Addio a Loris Marcozzi. È venuto a mancare oggi, 30 giugno, il titolare della ditta Sivoc realtà attiva nel settore del noleggio auto. Imprenditore di lungo corso, Loris aveva fondato la sua impresa insieme al fratello Arnaldo e sono stati tra i primi a investire in questo settore. "I. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

