Ad oltre 2mila metri senza attrezzatura e in stato confusionale | salvato dai soccorritori

Un'ascensione rischiosa e improvvisa, senza attrezzatura e in stato di confusione, ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorritori del Sasu sulle spettacolari Creste del Redentore, nel cuore dei Monti Sibillini. A oltre 2.400 metri di altitudine, la squadra ha salvato una persona disidratata e in condizioni critiche, dimostrando ancora una volta il coraggio e la professionalitĂ di chi si dedica alla sicurezza in ambienti montani.

I soccorritori del Sasu sono intervenuti oggi, poco dopo le ore 12, per un intervento a favore di una persona in stato confusionale sulle Creste del Redentore, nel massiccio dei Monti Sibillini, a oltre 2.400 metri di altitudine. La persona, una volta raggiunta, era disidratata e in condizioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

