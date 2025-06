Ad Aryna Sabalenka non si resiste | scatenata per i social

Aryna Sabalenka infiamma i social con il suo carattere esplosivo e la sua energia contagiosa. Il suo video virale dimostra quanto, in campo e fuori, sia impossibile resisterle. Dopo un episodio poco fortunato a Roland Garros, la tennista bielorussa riprende il suo cammino, lasciando il pubblico affascinato. Coco Gauff, intelligente e rispettosa, ha saputo leggere tra le righe: la vera tigre non si ferma mai e sa come conquistare ogni occasione.

Inarrestabile Aryna Sabalenka: il video della tigre bielorussa è diventato subito virale, perchĂ© è evidente che a lei non si resista. Pace fatta? AltrochĂ©. L'uscita di scena – alquanto infelice – di Aryna Sabalenka, durante la cerimonia di premiazione del Roland Garros, è ormai acqua passata. Coco Gauff avrebbe avuto tutto il diritto di levarle il saluto, ma, da tennista intelligente, ha capito il momento e compreso che la tigre bielorussa non intendeva in alcun modo sminuire la vittoria. La seconda classificata, amareggiata della sua prestazione in finale, aveva detto tra le lacrime che Iga Swiatek, al suo posto, non si sarebbe mai lasciata sfuggire quel titolo.

