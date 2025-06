Ad Aprica torna Passi di Gusto una camminata gustosa nella natura

Ad Aprica torna Passi di Gusto, un’incantevole passeggiata tra natura e sapori autentici, giunta alla sua ottava edizione. Un percorso di circa 8 km, pensato per tutte le età e abilità, che dal cuore del paese si inoltra fino ai 2000 metri della vetta, offrendo panorami mozzafiato e momenti di convivialità. L’itinerario è stato studiato per accogliere sia i camminatori esperti che le famiglie, creando un’esperienza indimenticabile per tutti.

