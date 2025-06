Acquisto di abitazioni per investimento Ferrara è seconda in regione

Ferrara si conferma come la meta prediletta per gli investimenti immobiliari in Emilia-Romagna, registrando il 26,3% delle compravendite dedicate a questo settore nel 2024. La città si distingue per il suo mercato vivace e redditizio, attirando investitori italiani e internazionali desiderosi di capitalizzare su un contesto dinamico. Scopriamo insieme le opportunità e le tendenze che rendono Ferrara una scelta vincente per chi cerca rendimento e stabilità nel settore immobiliare.

Nello scorso anno, Ferrara è stata la città con il 26,3% del tasso di acquisto di abitazioni per investimento in regione. L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha infatti analizzato le compravendite realizzate in Emilia-Romagna attraverso le agenzie attive in regione nel 2024. Obiettivo della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: regione - acquisto - abitazioni - investimento

