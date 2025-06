Acquista una lavatrice su internet fa il bonifico di 450 euro ma non riceve la merce Denunciata 32enne

Se hai mai pensato di acquistare una lavatrice online e di essere rimasto deluso, questa storia ti farà riflettere. Una donna di 32 anni, residente in Puglia, ha infatti denunciato di aver versato 450 euro tramite bonifico per un acquisto che poi non le è mai stato consegnato. Le indagini dei Carabinieri di Fontanellato hanno portato alla sua denuncia: un episodio che sottolinea l'importanza di scegliere con attenzione le transazioni su internet.

I carabinieri della Stazione di Fontanellato hanno concluso una rapida e approfondita indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno di una donna italiana di 32 anni, residente in Puglia. La donna è ritenuta, allo stato attuale delle indagini, la presunta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: acquista - lavatrice - internet - bonifico

