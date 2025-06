Acque pulite ed ecosistema | Avanti così

A Gavirate, cuore del lago di Varese, si è celebrata la “Giornata sul risanamento del lago”, un momento chiave per mettere in luce i progressi nella tutela dell’ecosistema lacustre. Con investimenti significativi e iniziative come la Run for Lake Varese, si rafforza l’impegno a restituire al lago la sua naturale bellezza. La Regione Lombardia ha destinato 17 milioni di euro per questo ambizioso progetto, segnando un passo decisivo verso un ambiente più pulito e sostenibile.

GAVIRATE (Varese) Si è svolta a Gavirate la “ Giornata sul risanamento del lago di Varese ” che ha fatto il punto sui progressi per la tutela dell’ecosistema lacustre e sugli investimenti che stanno portando il Lago di Varese verso un ambiente sano e rigenerato. In concomitanza si è svolta la Run for Lake Varese, corsa podistica non competitiva lungo l’anello intorno al lago. Il punto: Regione Lombardia ha destinato 17 milioni di euro a questo progetto di risanamento, attraverso l’Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst), confermandolo come uno strumento efficace per la tutela ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Acque pulite ed ecosistema: "Avanti così"

In questa notizia si parla di: ecosistema - acque - pulite - avanti

Acque pulite ed ecosistema: Avanti così; Una specie aliena nel laghetto di Rablà ha messo a rischio l'ecosistema: non si fermano i lavori per recuperare specchio d'acqua; Bandiere blu, riconoscimento a “piscine costiere” ma non all’ecosistema marino.

Acque pulite ed ecosistema: "Avanti così" - GAVIRATE (Varese) Si è svolta a Gavirate la “Giornata sul risanamento del lago di Varese” che ha fatto il punto ... Secondo ilgiorno.it

Le acque del Lago di Varese sono pulite e il lavoro continua: il punto sulla balneabilità e il problema delle esondazioni - Bodio e Schiranna rimandano la balneabilità alla seconda metà di luglio dopo gli eventi sportivi. Come scrive varesenews.it