Achille Lauro tra successi e nuove sfide | sold out e sogni fuori dagli schemi

Achille Lauro, l’icona che con stile e audacia conquista successi e sogni fuori dagli schemi, si prepara a sfidare nuovi traguardi. Tra sold-out e atmosfere uniche, il suo spirito ribelle si fa sentire anche nel suggestivo scenario dello Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno 2026. Un appuntamento imperdibile, annunciato a sorpresa al Circo Massimo, che promette di essere un’esperienza indimenticabile tra musica, passione e innovazione.

"Mind in the gap" direbbero gli inglesi. "Attenti al gradino", perché quello che porta al rettangolo verde degli stadi di solito è sdrucciolevole. Ma Achille Lauro decide di salirlo e che il dio delle hit parade (se non quello del sold-out) sia con lui. Appuntamento il 10 giugno 2026 tra gli spalti dello Stadio Olimpico di Roma, come annunciato a sorpresa ieri sera nella cornice amica del Circo Massimo durante la prima delle due esibizioni (si replica il 1 luglio ) davanti a 32 mila anime che, complice la buona prova offerta a Sanremo con "Incoscienti giovani", hanno mandato esauriti entrambi gli appuntamenti con mesi d'anticipo.

