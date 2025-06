Achille Lauro strega il Circo Massimo e annuncia lo Stadio Olimpico

Achille Lauro incendia Roma, trasformando il Circo Massimo in un teatro di emozioni intense e rivoluzioni artistiche. La sua performance, un mix di musica, poesia e provocazione, ha catturato il cuore di una città calda e vibrante. Con questa notte indimenticabile, Lauro non solo celebra dieci anni di carriera, ma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, lasciando il pubblico con il desiderio di ancora di più...

Una Roma caldissima e in pieno fermento estivo, Achille Lauro ha fatto quello che sa fare meglio: trasformare il Circo Massimo in un palcoscenico da sogno. Una notte di musica, luci e parole in cui ha portato sul palco la sua anima camaleontica, attraversando dieci anni di carriera tra hit iconiche, provocazioni e tanta poesia urbana. Un live che sa di celebrazione, ma anche di rinascita, perché oltre a far ballare con vecchie hit e il nuovo album, Lauro ha annunciato il suo prossimo grande passo: nel 2026 lo aspetta lo Stadio Olimpico. E a giudicare dall’energia di questa data, sarà un evento epico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Achille Lauro strega il Circo Massimo e annuncia lo Stadio Olimpico

