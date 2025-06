Achille Lauro re del Circo Massimo | Un sogno che si avvera

Una serata magica al Circo Massimo ha visto Achille Lauro trasformarsi nel re indiscusso, annunciando un concerto storico allo Stadio Olimpico il 10 giugno 2026. Un sogno che si avvera, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto della scena musicale italiana. La sua musica continua a superare i confini e a creare emozioni indimenticabili: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura.

Roma, 30 giu. (askanews) - È una notte indimenticabile quella di ieri sera al Circo Massimo dove Achille Lauro ha annunciato, dal palco di un tempio musicale della stagione estiva della Capitale, una nuova importante tappa della sua carriera in un altro luogo simbolo per la musica: una data evento il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico con uno show dal titolo Comuni Immortali per suggellare l'eternità di un'esperienza che sarà memorabile, dedicata al suo pubblico, proprio nella città da dove tutto è partito. E ai suoi fedelissimi fan, già in possesso del biglietto per il Circo Massimo 2025 o per i Palazzetti 2026, regala la possibilità di acquistare per primi già da oggi alle 14 i biglietti per la nuova data. 🔗 Leggi su Quotidiano.net