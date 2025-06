Achille Lauro | Il 10 giugno 2026 sarò allo Stadio Olimpico

Il 10 giugno 2026, Achille Lauro farà il suo debutto in uno stadio con il suo attesissimo concerto “Comuni Immortali” allo Stadio Olimpico. La notizia, annunciata con entusiasmo durante il live al Circo Massimo, ha scatenato l’entusiasmo dei fan, pronti a vivere un’esperienza memorabile. Un evento che promette di essere un capitolo epico della sua straordinaria carriera, e i preparativi sono già in pieno fermento per questa serata da ricordare.

Comuni Immortali, così si chiamerà il primo concerto di Achille Lauro in uno stadio. A darne l’annuncio è stato lo stesso artista, al termine del live di sabato sera al Circo Massimo, davanti a una folla in delirio. Subito dopo la proiezione di un video celebrativo che ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, Lauro De Marinis — questo il nome all’anagrafe — ha guardato il pubblico e ha lanciato la notizia: il 10 giugno 2026 sarà allo Stadio Olimpico di Roma. «Non c’era posto migliore di Roma per annunciarlo», ha detto visibilmente emozionato dal palco. La data rappresenta una tappa cruciale nella carriera del cantante, che dopo anni di evoluzioni musicali, provocazioni estetiche e sold out nei palazzetti, compie il grande salto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Achille Lauro: «Il 10 giugno 2026 sarò allo Stadio Olimpico»

In questa notizia si parla di: lauro - stadio - achille - giugno

Achille Lauro, il concerto al Circo Massimo: «Sono un flipper impazzito e un anarchico». E tra un anno la prima allo stadio Olimpico - Achille Lauro conquista il cuore dei fan con il suo concerto esplosivo al Circo Massimo, un vero e proprio flipper impazzito di musica, energia e ribellione.

#AchilleLauro corona un sogno e poi l'annuncio: «Ci vediamo all'Olimpico a giugno 2026, il mio primo Stadio» Vai su X

Elodie durante il concerto allo stadio San Siro, a Milano, ha portato la sua musica con vari ospiti, da Achille Lauro a Gianna Nannini e Nina Kraviz,... Vai su Facebook

Achille Lauro, l'annuncio fa impazzire i fan a Roma: la data del nuovo concerto all'Olimpico; Achille Lauro, il primo stadio. “Un sogno da quando avevo 10 anni”; Biglietti concerto Achille Lauro a Roma, Stadio Olimpico 10 giugno 2026.

Achille Lauro, il primo Stadio Olimpico nel 2026: data e biglietti del concerto evento - Dopo lo straordinario successo del concerto nella sua adorata Roma lo scorso 29 giugno 2025 al Circo Massimo, Achille Lauro ha svelato che arriverà dal vivo nella magica cornice dello Stadio Olimpico ... Si legge su tag24.it

Achille Lauro guarda avanti: «Sta per avverarsi qualcosa che sogno da quando ho 10 anni» - (askanews) – L’annuncio arriva alla fine della prima data al Circo Massimo: Achille Lauro sarà il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, live di apertura della stagione musicale allo stadio ... Lo riporta amica.it