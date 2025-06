Achille Lauro difende il corsetto di Marco Mengoni | Sono andato a Sanremo in tutina non posso giudicare

Achille Lauro, noto per il suo stile audace e provocatorio, si schiera a difesa di Marco Mengoni di fronte alle recenti polemiche sul suo outfit al Festival di Sanremo. Con un sorriso, Lauro sottolinea l'importanza di rispettare il lavoro e la creatività degli artisti, riconoscendo a Mengoni un ruolo di grande ambizione e talento nel panorama musicale attuale. La scena si accende di rispetto e comprensione, dimostrando come l’arte sia sempre soggetta a interpretazioni diverse, ma meriti sempre considerazione.

Achille Lauro scherza sulle polemiche legate all'outfit di Mengoni, finito al centro delle polemiche: "Rispettare il lavoro degli altri, Marco è uno dei piĂą ambiziosi nel panorama attuale".

