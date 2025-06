Achille Lauro conquista il Circo Massimo di Roma e lancia il primo concerto allo Stadio Olimpico nel 2006

Achille Lauro conquista il cuore di Roma, trasformando il Circo Massimo in un palcoscenico di emozioni e passione. Tra applausi scroscianti e voci entusiastiche, il cantante celebra il suo amore per la città eterna, recitando un vero e proprio inno all’arte e alla musica. La serata segna l’inizio di un tour sold out, dimostrando come il suo talento abbia infiammato e unito generazioni diverse sotto il cielo romano. Inizia così il concerto di...

Achille Lauro re per una notte al Circo Massimo di Roma. Ad applaudirlo “comuni mortali” ed “incoscienti giovani” che cantano all’unisono le sue canzoni in una serata preludio di un tour sold out! Achille Lauro: l’amor per Roma e l’abbraccio del pubblico del Circo Massimo. “ Questa è una canzone d’amore. Io sono cresciuto qui e pensare che un mio brano stia diventando simbolo di questa città è per me fantastico “. Inizia così il concerto di Achille Lauro al Circo Massimo di Roma. La prima tappa del suo “ Comuni Mortali Tour 2025 2026 ” inizia proprio da Roma, la cittĂ che non solo gli ha dato i natali ma dove è cresciuto scrivendo le prime canzoni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Achille Lauro conquista il Circo Massimo di Roma e lancia il primo concerto allo Stadio Olimpico nel 2006

