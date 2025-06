Achille Lauro annuncia il suo primo live allo stadio Olimpico di Roma

Achille Lauro sta per scrivere un’altra pagina memorabile della sua carriera: dopo il sold out al Circo Massimo di Roma, il suo primo grande live all’Olimpico è ormai ufficiale. La città si prepara a vivere una notte unica, tra musica, emozioni e spettacolo, il 10 giugno 2026. Una data imperdibile che consacra l’artista come protagonista indiscusso della scena musicale italiana. La storia continua, e voi non potete perderla.

In occasione della prima delle due date sold out al Circo Massimo, Achille Lauro annuncia il suo primo concerto allo stadio Olimpico di Roma. È una notte indimenticabile quella di ieri sera al Circo Massimo dove Achille Lauro ha annunciato, dal palco di un tempio musicale della stagione estiva della Capitale, una nuova importante tappa della sua carriera in un altro luogo simbolo per la musica: una data evento il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico con uno show dal titolo Comuni Immortali per suggellare l’eternità di un’esperienza che sarà memorabile, dedicata al suo pubblico, proprio nella città da dove tutto è partito. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Achille Lauro annuncia il suo primo live allo stadio Olimpico di Roma

In questa notizia si parla di: achille - lauro - annuncia - primo

Achille Lauro show prima di Sinner e Alessia Marcuzzi balla – Video - Achille Lauro ha infiammato il Campo Centrale con il suo imperdibile show prima dell'atteso match tra Jannik Sinner e Tommy Paul.

#AchilleLauro corona un sogno e poi l'annuncio: «Ci vediamo all'Olimpico a giugno 2026, il mio primo Stadio» Vai su X

#Roma Davanti a 14mila persone, ieri la prima volta di #AchilleLauro al #CircoMassimo. L'artista, poco prima della fine delle due ore di musica, ha... Vai su Facebook

Achille Lauro fa sognare il Circo Massimo: Sono grato. Poi l'annuncio: Ci vediamo all'Olimpico; Achille Lauro domina il Circo Massimo e annuncia il primo Stadio nel 2026; Achille Lauro, il primo stadio. “Un sogno da quando avevo 10 anni”.

Achille Lauro sbanca al Circo Massimo e annuncia l'Olimpico 2026 - "Non c'è cosa migliore di annunciare il mio primo stadio qui a Roma, con la mia gente, la mia famiglia". Secondo msn.com

Achille Lauro non si è accontentato della strada più semplice e l’Olimpico nel 2026 è il giusto premio - "Non c'è cosa migliore di annunciare il mio primo stadio qui a Roma, con la mia gente, la mia famiglia". Lo riporta fanpage.it