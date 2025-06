Achille Lauro annuncia | Il 10 giugno 2026 allo stadio Olimpico

Achille Lauro torna a conquistare il cuore dei suoi fan con un annuncio imperdibile: il 10 giugno 2026, sarà protagonista sul palco dello storico Stadio Olimpico di Roma, aprendo la stagione musicale della città. Dopo l'entusiasmante show al Circo Massimo, l'artista romano promette un concerto memorabile di oltre due ore, un’esplosione di musica e emozioni. La sua passione per la città si riflette in ogni nota, rendendo questo evento un must imperdibile.

Roma, 30 giu. (askanews) - L'annuncio arriva alla fine della prima data al Circo Massimo: Achille Lauro sarà il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, live di apertura della stagione musicale allo stadio della Capitale del prossimo anno. Con uno show di oltre due ore, l'artista romano ha infiammato il pubblico nella prima delle due date romane. "Sono cresciuto con le canzone dedicate alla mia città - ha detto in un incontro stampa prima di esibirsi al Circo Massimo, ieri sera - ed esibirmi al Circo Massimo è qualcosa di impensabile". "Usciamo da un periodo bellissimo - ha aggiunto Lauro - stiamo cercando di uscire da quello che il mercato impone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: lauro - stadio - achille - giugno

Achille Lauro, il concerto al Circo Massimo: «Sono un flipper impazzito e un anarchico». E tra un anno la prima allo stadio Olimpico - Achille Lauro conquista il cuore dei fan con il suo concerto esplosivo al Circo Massimo, un vero e proprio flipper impazzito di musica, energia e ribellione.

Achille Lauro: Circo Massimo sold out, 29 brani e un finale a sorpresa. Annunciato il live allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno 2026. Qui la scaletta completa e le info sul tour Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

ACHILLE LAURO Mancano solo 20 giorni alle due date al Circo Massimo fissate per il 29 Giugno e 1 Luglio! Posti Bus disponibili! Per tutte le Info, clicca qua https://bit.ly/eventinprogramma Vai su Facebook

Achille Lauro fa sognare il Circo Massimo: «Sono molto grato. Suonare qui per me era impensabile. In questi tempi difficili ricordiamo che l'amore è l'unica cosa che resta; “Ho fatto cose molto pericolose, ho commesso errori e so fallire con tanto entusiasmo; Achille Lauro: Il 10 giugno 2026 saro' allo Stadio Olimpico.

Achille Lauro: "Il 10 giugno 2026 saro' allo Stadio Olimpico" - Achille Lauro: "Il 10 giugno 2026 saro' allo Stadio Olimpico" Jeff Bezos e Lauren Sanchez lasciano Venezia: «Abbiamo condiviso un sogno». msn.com scrive

Achille Lauro, il concerto al Circo Massimo: «Sono un flipper impazzito e un anarchico». E tra un anno la prima allo stadio Olimpico - La prima volta al Circo Massimo, ieri sera, con replica domani ma questa volta tutti in piedi; e l'annuncio in diretta al pubblico di quella che sarà un'altra sua prima volta, il suo primo ... Lo riporta msn.com