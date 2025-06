Acf | rinnovati i contratti per Bruni e Barsali

ACF Arezzo conferma il suo impegno nel costruire un futuro solido rinnovando i contratti di Beatrice Bruni e Irene Barsali fino al 30 giugno 2026. Due talenti emergenti che incarnano la crescita e la determinazione del club, portando energia e sicurezza alla linea difensiva. La loro presenza rafforza il progetto ambizioso dell’Arezzo e promette ancora grandi soddisfazioni. Alla loro prima stagione in amaranto, Bruni si è subito distinta come una delle giovani promesse più promettenti del calcio femminile italiano.

Acr Arezzo comunica che Beatrice Bruni e Irene Barsali hanno rinnovato i contratti che le legano al club fino al 30 giugno 2026. Difensore centrale classe 2004, Bruni è approdata all’Arezzo nell’estate del 2024 e si è subito imposta nel reparto arretrato. Alla sua prima stagione in amaranto ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: contratti - rinnovati - bruni - barsali

Ritorno dei protagonisti di all one chicago nella nuova stagione con i contratti rinnovati - L’attesa è finita: i protagonisti di All One Chicago sono pronti a tornare nella nuova stagione 2025-2026, con contratti rinnovati e nuovi progetti.

Acf Arezzo, altre conferme: Beatrice Bruni e Irene Barsali, dopo una prima stagione incoraggiante, rinnovano fino al 2026.

Acf, rinnovo amaranto per Bruni e Barsali - Altre due conferme per l’Arezzo calcio femminile che si assicura le prestazioni del difensore centrale classe 2004 e ... Da teletruria.it