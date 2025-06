ACF Arezzo è lieta di annunciare il prolungamento dei contratti di Beatrice Bruni e Irene Barsali, due giovani talenti che continueranno a vestirsi di amaranto fino al 2026. Questi rinnovi testimoniano l’impegno del club nel valorizzare le proprie promesse e nel costruire un futuro solido e competitivo. Con entusiasmo, attendiamo di vedere come queste due atlete contribuiranno alla crescita della squadra nella prossima stagione.

Arezzo, 30 giugno 2025 – ACF Arezzo comunica che Beatrice Bruni e Irene Barsali hanno rinnovato i contratti che le legano al club fino al 30 giugno 2026. Difensore centrale classe 2004, Bruni è approdata all'Arezzo nell'estate del 2024 e si è subito imposta nel reparto arretrato. Alla sua prima stagione in amaranto ha totalizzato 23 presenze e 1 gol, siglato proprio all'esordio ufficiale con il club. Centrocampista classe 2005, Barsali ha vissuto una stagione d'esordio incoraggiante, mettendosi in luce fin da subito segnando al debutto. Nel corso della sua prima annata ad Arezzo ha collezionato 26 presenze, confermandosi una risorsa per il centrocampo amaranto.