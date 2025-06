Accusato di tentato omicidio | dopo l' udienza di convalida giovane va in carcere

Dopo l’udienza di convalida, il giovane Christian Simmini, 24 anni, è stato portato in carcere a Brindisi con l’accusa di tentato omicidio. La sua vicenda desta grande clamore nella comunità, mentre le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto. Un episodio che scuote la tranquilla provincia e che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della violenza tra i giovani. La vicenda è destinata a far discutere ancora a lungo.

BRINDISI - È stato condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio il giovane torrese fermato dai carabinieri e accusato di aver sparato contro un altro giovane, mentre costui si trovava nella propria auto. Il 24enne Christian Simmini (nato a Mesagne e residente a Torre Santa Susanna) si è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

