Accusati di accessi abusivi allo Sdi | tre poliziotti vanno a processo

Lecce si apre a un caso di grande rilevanza: tre agenti di polizia sono chiamati a rispondere di accessi abusivi allo SDI, il sistema che custodisce dati fondamentali delle forze dell'ordine. Un procedimento che solleva importanti questioni sulla tutela della privacy e l'integritĂ delle indagini. La vicenda, destinata a fare molto rumore, rappresenta un banco di prova per le istituzioni e la fiducia dei cittadini nelle forze dell'ordine.

LECCE - Cinque persone rinviate a giudizio nell'ambito di un procedimento in cui vengono contestati presunti accessi abusivi allo Sdi (acronimo di sistema d'indagine, che custodisce tutti i dati a disposizione delle forze dell'ordine). Tre imputati sono poliziotti, uno dei quali raggiunto da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

