Accordo tra Regione e guardia di finanza per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici

Un passo decisivo verso la trasparenza e la legalità: Regione e Guardia di Finanza uniscono le forze con un nuovo accordo, volto a prevenire irregolarità e garantire una gestione corretta dei fondi pubblici, incluso il PNRR. La firma, avvenuta oggi nella sede del Comando regionale a L’Aquila, rappresenta un impegno concreto per rafforzare la collaborazione e assicurare uno scambio di informazioni rapido ed efficace. Un segnale forte per la tutela delle risorse e la crescita del territorio.

Un accordo tra Regione e guardia di finanza per prevenire illeciti anche connessi al Pnrr: un protocollo che rafforza la collaborazione per uno scambio reciproco ed efficiente di informazioni. A sottoscriverlo oggi nella sede del Comando regionale, a L’Aquila, il presidente della giunta regionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

