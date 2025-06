Abusa di una bimba di 10 anni e viene incastrato da un video di 3 minuti girato dalla piccola

Un atto deprecabile che ha portato alla luce una terribile verità: grazie al coraggio di una bambina, è stato possibile smascherare un abuso gravissimo. In un mondo in cui la vulnerabilità dei più piccoli deve essere tutelata, questa storia ci ricorda l'importanza di vigilare e di credere alle vittime. Continua a leggere per scoprire come il coraggio di una piccola abbia fatto giustizia.

Ha violentato una bambina di 10 anni, figlia della compagna, che, per paura di non essere creduta, ha immortalato gli abusi con un tablet. Grazie al video, della durata di tre minuti, l'uomo è stato incastrato e condannato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

