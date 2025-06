Abraham verso il Besiktas | la Roma saluta il suo numero 9

che riflette il valore di Abraham e le sue prestazioni con la Roma. Un arrivederci, dunque, a un protagonista che ha lasciato il segno, pronto a scrivere un nuovo capitolo in Turchia. La sua partenza rappresenta un mix di emozioni e opportunità , segnando la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova avventura.

Una storia che si chiude, forse troppo in fretta. Tammy Abraham è pronto a voltare pagina. L’attaccante inglese, classe ’97, sta per lasciare ufficialmente la Roma per trasferirsi al Besiktas. L’accordo tra i due club è praticamente definito e, salvo sorprese, nelle prossime ore arriverà l’annuncio del passaggio a titolo definitivo. Un addio che pesa, ma che porta ossigeno ai conti. La cessione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che permette alla società giallorossa di registrare una plusvalenza stimata in circa 8 milioni, fondamentale nel contesto della chiusura di bilancio al 30 giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it