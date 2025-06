Abraham ma non solo | il piano salva Ndicka di Massara ha funzionato

In soli undici giorni, la Roma ha dimostrato che con determinazione e strategia si può superare qualsiasi ostacolo. Il piano "salva Ndicka" di Massara, unendo scelte dolorose e ingegno, ha evitato il disastro, mantenendo intatto il cuore della rosa. Un risultato che conferma come, nel calcio come nella vita, la giusta combinazione di coraggio e intelligenza possa fare la differenza. La sfida è appena iniziata, ma i primi segnali sono promettenti.

Undici giorni per evitare il disastro. Un equilibrio sottile tra scelte dolorose e colpi d'ingegno. Alla fine, chi doveva partire è rimasto. Il piano è riuscito, la Roma sta risolvendo il problema FPF Era una situazione davvero complicata. Servivano 15 milioni di euro di plusvalenze per rientrare nei canoni del fair play finanziario e non essere sanzionati dalla UEFA. Un'impresa difficile, anche perché andava chiusa in pochissimi giorni. Frederic Massara si è insediato alla Roma il 19 giugno, quindi undici giorni fa, e in questo lasso di tempo ha dovuto risolvere una grana non da poco.

