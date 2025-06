Abraham al Besiktas e due Primavera ceduti | Roma all' ultimo respiro i big restano

Il mercato estivo si avvicina alla sua conclusione, e il Besiktas si aggiudica Abraham, mentre due giovani promesse della Roma sono state cedute in prestito. Con la scadenza odierna e 13 milioni da raccogliere, il club punta a chiudere l’affare con l’inglese, mantenendo invece nel mirino Ndicka e Angeliño, che restano pilastri fondamentali. Il futuro si costruisce anche con le scelte strategiche di oggi, e la squadra si prepara a un’altra stagione all’insegna della solidità .

Plusvalenze, oggi la scadenza. Servono 13 milioni, obiettivo vicino con la partenza dell'inglese. Niente addio per Ndicka e Angeliño.

Abraham al Besiktas e due Primavera ceduti: Roma all'ultimo respiro, i big restano.

