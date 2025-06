Abito gioiello e portamento regale | il look impeccabile di Letizia di Spagna a Siviglia

In un contesto di grande prestigio come la cena ufficiale al Real Alcázar di Siviglia, Letizia di Spagna ha illuminato la serata con il suo look impeccabile. L’abito gioiello di Carolina Herrera, impreziosito da dettagli floreali in oro, si è rivelato la scelta perfetta per esprimere regalità e raffinatezza. Il suo portamento regale e gli accessori dorati hanno catturato l’attenzione di tutti, lasciando un’impronta di eleganza senza tempo. Un esempio di stile che incanta e ispira.

Al Real Alcázar di Siviglia si è tenuta la cena ufficiale legata alla conferenza ONU sul finanziamento allo sviluppo. Letizia di Spagna ha scelto un abito gioiello distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La reina ha indossato un vestito midi di Carolina Herrera con scollo a V, corpetto aderente, gonna ampia e applicazioni floreali in oro. La mise è stata completata con accessori dorati: clutch in pelle e slingback con tacco kitten, entrambi firmati Magrit. Letizia si conferma ancora una volta regina di stile. GUARDA LE FOTO Gli insospettabili look low cost di Letizia di Spagna. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Abito gioiello e portamento regale: il look impeccabile di Letizia di Spagna a Siviglia

Felipe e Letizia di Spagna, stasera, anfitrioni della cena offerta ai Capi di Stato e di Governo riuniti a Siviglia per la IV Conferenza Internazionale sul Finanziamento per lo Sviluppo organizzata dall'ONU. Vai su X

