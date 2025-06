a2a sottoscrive accordo di acquisto di gnl da bp fino al 2044

A2A e BP hanno siglato un importante accordo di acquisto di GNL fino al 2044, garantendo circa 1 miliardo di metri cubi annui. Questa collaborazione strategica nasce in risposta alle sfide geopolitiche e all'instabilità globale, sottolineando l'impegno di A2A nel consolidare il proprio sistema di approvvigionamento energetico. Un passo decisivo verso un futuro più sicuro e sostenibile per l’Italia.

A2A e Bp hanno firmato un accordo per la compravendita di gas naturale liquefatto (Gnl) da 1 miliardo di metri cubi circa all'anno tra il 2027 e il 2044. Lo si legge in una nota in cui l'amministratore delegato Renato Mazzoncini spiega che "l'instabilità geopolitica che da tempo caratterizza lo scenario mondiale ha messo in evidenza la necessità di consolidare il sistema di approvvigionamento energetico dell'Italia, caratterizzato da un ancora elevato livello di dipendenza da fonti estere via pipeline". Secondo il manager "nei prossimi anni il gas continuerà a mantenere un ruolo rilevante per la sicurezza del sistema nazionale, bilanciando l'intermittenza delle rinnovabili attraverso la produzione termoelettrica, sempre più efficiente grazie a impianti a ciclo combinato di ultima generazione con rendimenti superiori al 60%".