a2a perfeziona la cessione di 490mila utenze gas ad ascopiave

A2a ha perfezionato la cessione delle 490mila utenze gas di Ap Reti Gas North ad Ascopiave annunciata lo scorso 19 dicembre. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che i contatori interessano Atem (ambiti territoriali, ndr) nelle province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, con un'attività regolata (Rab) di 397 milioni nel 2023 e un margine operativo lordo di 44 milioni. Il prezzo di 430 milioni corrisposto da Ascopiave esprime la valutazione del ramo d'azienda allo scorso 31 dicembre e sarà soggetto al normale aggiustamento successivamente al perfezionamento dell'operazione.

