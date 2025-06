A26 chiuso per una notte il casello di Borgomanero

Se stavi pianificando di attraversare l'A26 vicino a Borgomanero, tieni presente che il casello sarà chiuso per un'intera notte. Autostrade per l'Italia ha annunciato lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, causando la chiusura della stazione dalle 22 di giovedì 3 alle 6 di venerdì 4 luglio. Prepara il piano alternativo per evitare disagi e garantire un viaggio più sicuro e senza intoppi.

Chiuso per una notte il casello di Borgomanero sull'A26. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì 3 alle 6 di venerdì 4 luglio la stazione di Borgomanero sarà chiusa, in entrata in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: borgomanero - chiuso - notte - casello

A26, chiuso per una notte il casello di Borgomanero; Autostrada chiusa di notte tra Romagnano e Borgomanero; Lavori in autostrada, chiuso per una notte il casello di Borgomanero sull'A26.

Asfaltature in A14, casello chiuso una notte - MSN - Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di oggi alle 5 di domani. Da msn.com

Asfaltature in A14, casello chiuso una notte - Il Resto del Carlino - Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di oggi alle 5 di domani ... Scrive ilrestodelcarlino.it