A Wimbledon Fognini sfiora l' impresa con Alcaraz out Berrettini

La prima giornata di Wimbledon ha regalato emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Fognini sfiora l’impresa, tenendo testa a Alcaraz, mentre Paolini si impone con una rimonta convincente. Buona anche la prova di Bellucci e Darderi, anche se Berrettini si ferma subito. La stagione si fa sempre più avvincente, e il torneo promette ancora molte sorprese da scoprire.

Avanti in rimonta Paolini, ok Bellucci e Darderi LONDRA (INGHILTERRA) - In archivio la prima giornata del tabellone principale di Wimbledon. Uno stoico Fognini toglie due set ad Alcaraz, Paolini rischia ma passa, bene Bellucci e Darderi, mentre si ferma subito Berrettini. Ko anche Medvedev, Rune e T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - A Wimbledon Fognini sfiora l'impresa con Alcaraz, out Berrettini

In questa notizia si parla di: wimbledon - fognini - alcaraz - berrettini

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

Bellucci - Crawford (SS Uno e Wimbledon 6) Darderi - Safiullin (SS Uno e Wimbledon 5) Fognini - Alcaraz (SS Tennis) Berrettini - Majchrzak (SS Uno e Wimbledon 3) Paolini - Sevastova (Wimbledon 2) Arnaldi - V.D. Zandschulp (SS Uno e Wimbledon 5) Zeppi Vai su X

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van Vai su Facebook

Wimbledon. Fognini si inchina ad Alcaraz al quinto set. Paolini passa al secondo turno - I risultati in tempo reale; LIVE Wimbledon: Berrettini cede in 5 a Majchrzak, Paolini ok con Sevastova. Ora Arnaldi e Zeppieri; Wimbledon, la diretta del primo turno: Alcaraz batte un grande Fognini al 5° set e poi lo omaggia. Medvedev, Tsitsipas e Rune ko. Paolini vince in 3 set. Darderi batte Safiullin al 5°. Berrettini perde in 5 set.

Wimbledon. Fognini si inchina ad Alcaraz al quinto set. Paolini passa al secondo turno - Il finalista dell'edizione 2021 va ko in cinque set contro Kamil Majchrzak: 4- Segnala msn.com

Tennis, Wimbledon 2025: le partite di oggi. In corso la sfida Fognini-Alcaraz - ARNALDI (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned) dopo le 17. Si legge su tg24.sky.it