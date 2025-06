A Vignanello giornalismo e politica

cuore delle dinamiche sociali, si uniranno in un evento unico nel suo genere. La rassegna Books promette di essere un’occasione imperdibile per dialogare, scoprire e approfondire temi che plasmano il nostro quotidiano. Preparati a immergerti in un’atmosfera ricca di passione, conoscenza e stimoli intellettuali, dove le parole diventano il ponte tra passato e futuro. Non mancare a questa celebrazione della cultura e dell’informazione!

Sarà l'antico borgo medioevale di Vignanello nella Tuscia viterbese ad ospitare il 4 e 5 luglio prossimi dalle 19:00 alle 23:00 la 1° edizione di BOOKS, una rassegna letteraria dedicata al giornalismo, alla politica e non solo. Un evento che desidera celebrare l'incontro tra le parole e la storia e rendere omaggio a chi, con la penna in mano, ha saputo interpretare la realtà e plasmare il nostro presente. Giornalisti e politici, figure spesso al centro del dibattito pubblico, si presenteranno in una veste diversa: quella di scrittori. Con i loro libri offriranno una prospettiva privilegiata sui fatti, sui personaggi e sugli eventi che riguardano il nostro Tempo.

