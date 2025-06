A Vibo Valentia torna La Fattoria delle Idee | quarta edizione per un’estate all’insegna dell’inclusione e della cultura

A Vibo Valentia torna la Fattoria delle Idee, giunta alla sua quarta edizione: un evento estivo che promette di unire cultura, inclusione e solidarietà in un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Nata nel cuore della Fattoria Junceum, simbolo di accoglienza e speranza, questa rassegna si conferma come un esempio ispirante di come le iniziative dal basso possano trasformare la comunità, creando valore duraturo e promuovendo un futuro ricco di opportunità per tutti.

È in partenza la quarta edizione de La Fattoria delle Idee, rassegna estiva che si conferma un appuntamento significativo nel panorama culturale e sociale di Vibo Valentia. Nata all’interno della Fattoria Junceum – un luogo che è diventato nel tempo simbolo di accoglienza, solidarietà e futuro – la manifestazione rappresenta un esempio concreto di come l’iniziativa dal basso, sostenuta da passione e visione, possa creare valore duraturo per un’intera comunità. Organizzata dall’associazione di volontariato La Goccia, che opera nella Fattoria didattica e sociale, la rassegna nasce con l’obiettivo di promuovere percorsi di inclusione per persone in condizione di fragilità sociale o fisica, attraverso l’agricoltura sociale e attività educative e terapeutiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Vibo Valentia torna “La Fattoria delle Idee”: quarta edizione per un’estate all’insegna dell’inclusione e della cultura

