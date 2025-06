A uscire sconfitto dal conflitto in Iran è stato Zelensky

In un'epoca di tensioni globali, le mosse strategiche dei leader plasmano il futuro del Medio Oriente. Zelensky e il generale Nicola Cristadoro analizzano il ruolo di Putin, che, mantenendo alleanze con Israele e Trump, sembra puntare ora sui piani nucleari di Teheran. Ma quali saranno le conseguenze di questa svolta? Scopriamo insieme gli scenari possibili e le implicazioni per la stabilitĂ internazionale.

Il generale Nicola Cristadoro: «Putin durante la crisi ha mantenuto buoni rapporti con Israele e Trump. Ma ora sosterrĂ i piani nucleari di Teheran». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «A uscire sconfitto dal conflitto in Iran è stato Zelensky»

In questa notizia si parla di: uscire - sconfitto - conflitto - iran

( Massimo Gaggi) Se Donald Trump è riuscito a trasformare in spettacolo non solo la politica, ma anche la guerra, può succedere anche questo: che i bombardamenti americani coi B-2 ma anche le rappresaglie missilistiche iraniane e forse perfino l’ultim Vai su Facebook

La strana guerra in cui tutti hanno vinto e tutti hanno perso; Perché non è così scontata la fine della guerra tra Iran e Israele e chi ci guadagnerebbe dal cessate il fuoco; Guerra Israele-Iran, sesto giorno | 'La battaglia ha inizio' risponde Khamenei all'ultimatum di Trump. A breve un discorso tv alla nazione.

L’Iran può vincere la guerra contro Israele? Ecco come potrebbe finire - Ecco tre scenari su come potrebbe finire questa guerra con i due Paesi che da venerdì si stanno bombardando. Come scrive money.it

Iran e Nato: il trionfo di Cina e Russia è rinviato? - E quindi trasformare gli eventi degli ultimi giorni in altrettanti successi per gli sconfitti apparenti. Si legge su msn.com