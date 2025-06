A Teglio un evento esperienziale all' insegna del benessere

Se sei appassionato di benessere e desideri scoprire nuove modalità per migliorare la tua vita, non perdere l’appuntamento con la terza edizione di questo evento esperienziale. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di realtà, aziende e professionisti dedicati a promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Preparati a vivere momenti coinvolgenti e trasformativi, perché il vero benessere comincia da qui.

Un evento esperienziale. Giunto alla sua 3^ edizione, è la rassegna dedicata alla valorizzazione di tutte quelle realtà, aziende, organizzazioni e professionisti, che promuovono i principi di una vita sana, fondamentale per il benessere dell’essere umano e di ciò che lo circonda. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

