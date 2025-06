A Sofia è stata distrutta la faccia voglio restituirle dignità la madre della vigilessa uccisa teste al processo

Nel cuore di Bologna, una madre affronta la drammatica perdita della propria figlia, la vigilessa Sofia Stefani, brutalmente uccisa. Angela Querzè, con voce ferma e carica di dolore, chiede giustizia per restituire dignità a Sofia, la vittima che è stata cancellata dal mondo. La sua testimonianza si trasforma in un appello potente affinché la verità emerga e si faccia luce su un dolore che ha cambiato per sempre le loro vite.

"A Sofia è stata distrutta la faccia. Sofia è stata cancellata dal mondo, ha distrutto la sua identità e il nostro futuro. La nostra vita è cambiata, è cambiata in un pomeriggio". Parla davanti ai giudici della Corte d'assise di Bologna Angela Querzè, madre di Sofia Stefani, nel processo nei confronti di Giampiero Gualandi del 63enne, accusato dell'omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo) della collega con cui aveva una relazione. Stefani, 33 anni, è stata uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi nell'ufficio dell'uomo, al comando di Anzola.

Omicidio Sofia Stefani, il medico legale: “Nessun segno di colluttazione, non è stata colpita per errore” - L'omicidio di Sofia Stefani continua a scuotere l'opinione pubblica, rivelando dettagli inquietanti. Il medico legale ha affermato in aula che non ci sono segni di colluttazione, smontando la difesa dell'imputato, che sostiene si sia trattato di un errore.

