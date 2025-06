A Siviglia la più grande conferenza Onu sull' aiuto allo sviluppo

A Siviglia prende il via la più importante conferenza ONU dedicata all’aiuto allo sviluppo, un appuntamento cruciale per rafforzare il sostegno globale contro la povertà. Con oltre 50 leader mondiali, tra cui Macron, Ruto, von der Leyen e Guterres, si cerca di rispondere alle sfide di un settore in crisi a causa dei tagli ai finanziamenti statunitensi. È il momento di un impegno condiviso per il futuro del pianeta.

Oggi in Spagna inizia una conferenza Onu volta a raccogliere nuovo sostegno per gli aiuti allo sviluppo, un settore in crisi a causa dei tagli ai finanziamenti intrapresi dagli Stati Uniti che mettono a repentaglio la lotta alla povertà. Almeno 50 leader mondiali, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il keniota William Ruto, la presidente dell'Ue Ursula von der Leyen e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, si riuniranno nella città di Siviglia dal 30 giugno al 3 luglio. Ma gli Stati Uniti, attori chiave, stanno snobbando i più grandi colloqui di questo tipo degli ultimi dieci anni, sottolineando l'erosione della cooperazione internazionale nella lotta alla fame, alle malattie e al cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Siviglia la più grande conferenza Onu sull'aiuto allo sviluppo

In questa notizia si parla di: siviglia - conferenza - sviluppo - aiuto

Felipe e Letizia di Spagna, stasera, anfitrioni della cena offerta ai Capi di Stato e di Governo riuniti a Siviglia per la IV Conferenza Internazionale sul Finanziamento per lo Sviluppo organizzata dall'ONU. Vai su X

Al via domani a Siviglia, la IV Conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo. Fino al 3 luglio i partecipanti, in rappresentanza di governi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie e commerciali, società civile e Nazioni Unite, dibatteranno Vai su Facebook

A Siviglia la più grande conferenza Onu sull'aiuto allo sviluppo; A Siviglia il vertice ONU sulla cooperazione, ma senza gli Usa; La remissione del debito, un investimento per la pace.

A Siviglia la più grande conferenza Onu sull'aiuto allo sviluppo - Oggi in Spagna inizia una conferenza Onu volta a raccogliere nuovo sostegno per gli aiuti allo sviluppo, un settore in crisi a causa dei tagli ai finanziamenti intrapresi dagli Stati Uniti che mettono ... Si legge su ansa.it

si apre a siviglia la conferenza sul finanziamento allo sviluppo: sfide e proposte per il debito globale - La conferenza di Siviglia riunisce governi e istituzioni per affrontare il debito dei paesi in via di sviluppo, proponendo riforme per garantire giustizia sociale, sostenibilità economica e stabilità ... Lo riporta gaeta.it