A Serramezzana Resta Qui – Dove suona il silenzio | un’estate di suoni arte e territorio nel cuore del Cilento

Due weekend a luglio tra paesaggi sonori, ceramica, musica e sapori autentici per riscoprire l'anima di un borgo che resiste e innova. C'è un Cilento che non si limita a essere cartolina estiva, ma che pulsa, crea e invita a fermarsi. È il Cilento di Resta Qui, un progetto culturale che nasce a Serramezzana con un'ambizione tanto semplice quanto potente: trasformare il patrimonio locale in un'esperienza viva e contemporanea, un motivo per restare e non solo per passare. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it