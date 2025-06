A Schio nasce il primo festival internazionale dedicato ai costumi nel cinema | arriva lo Scledum Film Festival 2025

Preparati a scoprire il mondo affascinante dei costumi cinematografici come mai prima d’ora: dal 1° al 3 agosto 2025, Schio (Vicenza) ospiterà la prima edizione dell’International Scledum Film Festival, il primo festival in Italia dedicato interamente ai costumi del cinema. Un evento innovativo, ideato da Alessandro Carrieri e promosso dall’Associazione Stanza Perfetta, che unisce arte, moda e cinema in un’occasione imperdibile per gli appassionati. Non mancare!

Dal 1° al 3 agosto 2025, Schio (Vicenza) ospita la prima edizione dell’ International Scledum Film Festival, il primo festival in Italia dedicato interamente ai costumi cinematografici. L’evento, ideato e diretto da Alessandro Carrieri e promosso dall’ Associazione Stanza Perfetta in collaborazione con Filippo Dorigato e il Comune di Schio, sarà a ingresso gratuito e rappresenta una novità assoluta nel panorama dei festival di cinema in Italia. Il primo festival in Italia sui costumi nel cinema: un ponte tra moda, arte e settima arte. Il Festival Internazionale del Cinema di Scledum nasce per valorizzare il ruolo centrale del costume nella narrazione cinematografica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - A Schio nasce il primo festival internazionale dedicato ai costumi nel cinema: arriva lo Scledum Film Festival 2025

In questa notizia si parla di: festival - schio - primo - dedicato

Torna la Festa di San Pietro a #Schio: in arrivo concerti, cinema all’aperto e in chiusura l’atteso spettacolo pirotecnico. Link all'articolo nel primo commento Vai su Facebook

A Schio nasce il primo festival internazionale dedicato ai costumi nel cinema: arriva lo Scledum Film Festival 2025; Castelgomberto, Villa da Schio: pomeriggio musicale voce e clavicembalo; Onde musicali 2025: tutti gli eventi di luglio sul Lago d’Iseo tra giovani talenti, musica sacra e concerti imperdibili.

Schio celebra Almerigo da Schio con una targa commemorativa - Schio celebra Almerigo da Schio con una targa commemorativa ... vicenzareport.it scrive

Nasce a Bologna il primo Festival dedicato a Respighi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nasce a Bologna il primo Festival dedicato a Respighi. Lo riporta tg24.sky.it