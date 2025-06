a roma il workshop su semaglutide e tirzepatide

Roma si prepara a vivere un evento imperdibile il 30 giugno, con il workshop dedicato a semaglutide e tirzepatide, le nuove stelle nel trattamento di sovrappeso e obesità. Questi farmaci innovativi promettono di rivoluzionare la prevenzione e la cura di numerose patologie croniche, migliorando la salute globale e favorendo una longevità sana. Scopriamo insieme come queste terapie possono cambiare il futuro della medicina.

Roma, 30 giu. (askanews) - Semaglutide e tirzepatide, rivoluzionaria frontiera per il trattamento di sovrappeso e obesità, si confermano come una innovativa generazione di farmaci dotati di enormi potenzialità in termini di prevenzione e cura di numerose patologie croniche per l'ampiezza dei loro effetti benefici sulla salute globale e su una longevità sana. Abbiamo parlato con Costanzo Moretti, Prof. di Endocrinologia, Università di Roma Tor Vergata: "Entrano questi farmaci in un ventaglio enorme di patologie che sono provocate dalla infiammazione insilente. Questi farmaci correggono l'inflammaging e quindi si vede come in prospettiva possano entrare in un ruolo importante per una sana longevità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net